Üye Girişi
Haberler

Biden, Trump'a yapılan suikast girişiminden sonra halka seslendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'a yapılan suikast girişiminden sonra siyasetteki sıcaklığın düşürülmesi gerektiğini belirterek 'aynı fikirde olunmasa da düşman olmadıklarını' vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'a yapılan suikast girişiminden sonra dün halka seslendi. Biden, siyasetteki sıcaklığın düşürülmesi gerektiğini belirterek 'aynı fikirde olunmasa da düşman olmadıklarını' vurguladı.

Biden, eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık Adayı Trump'ın 13 Temmuz'daki mitingde silahlı saldırıya uğraması sonrasında dün Beyaz Saray'dan halka seslendi. Biden, konuşmasına "Bu gece sizinle siyasetimizdeki sıcaklığı düşürmemiz ve aynı fikirde olmasak da düşman olmadığımızı hatırlamamız gerektiği hakkında konuşmak istiyorum" diyerek başladı.

"TETİKÇİNİN AMACINI HENÜZ BİLMİYORUZ"

Trump'a yapılan suikast girişiminden sonra herkesin 'bir adım geri atması' gerektiğini vurgulayan Biden, "Tetikçinin amacını henüz bilmiyoruz. Görüşlerini veya bağlantılarını bilmiyoruz. Yardım veya destek alıp almadığını veya başka biriyle iletişim kurup kurmadığını bilmiyoruz" dedi.

6 OCAK KONGRE BASKININI HATIRLATTI

Suikasta kurban giden ve suikast girişiminde bulunulan eski ABD başkanlarını hatırlatan Biden "Amerika'da bu yola girmemeliyiz, giremeyiz. Tarihimiz boyunca bunu daha önce de yaşadık. İster her iki partideki Kongre üyelerinin hedef alınması, ister 6 Ocak'ta Kongre Binası'na saldıran şiddet yanlısı bir çete, ister eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin eşine yapılan acımasız saldırı olsun, şiddet hiçbir zaman çözüm olmadı" ifadelerini kullandı.

Biden halka sesleniş konuşmasında ayrıca "Amerikan demokrasisinde anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Bu insan doğasının bir parçası. Ancak siyaset asla gerçek anlamda bir savaş alanı ve Allah korusun bir öldürme alanı olmamalıdır" dedi.

MELANIA TRUMP: KOCAMIN İNSANİ YÖNÜ SİYASİ MAKİNENİN ALTINA GÖMÜLDÜ

Trump'ın eşi Melania Trump dün basın açıklaması yaparak "Kocamı insanlık dışı bir siyasi makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, yaratıcılığını, müzik sevgisini ve ilhamını çalmaya çalıştı. Kocamın hayatının temel yönleri, insani yönü siyasi makinenin altına gömüldü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Joe Biden Siyaset Suç Politika Dünya Güncel Haberler

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Bakmadan Geçme

MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu? 15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun sözler! 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te ana kadroya giren 3. kişi kim? Ana kadroda kimler var? MasterChef yeni bölüm tanıtımı izle! 15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TRT1, NOW, TV8 EURO 2024 Şampiyonu kim oldu? İSPANYA- İNGİLTERE MAÇINDAN KARELER EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar? EURO 2024 finali kazanılırsa ne olacak?
Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title