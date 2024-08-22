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Biden, Netanyahu'yu arayarak ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu görüştüğünü açıkladı. Ateşkes görüşmeleri Mısır'da devam edecek.

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak "ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu nihayete erdirmek gerektiğini" açıkça ifade ettiğini söyledi.

Biden, sosyal medya üzerinden Binyamin Netanyahu ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiğine ilişkin paylaşım yaptı. Biden, Gazze'de yapılması istenilen ateşkesi ve Hamas tarafından rehin alınanların serbest bırakılması konularının konuşulduğunu ifade etti. Biden, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Başbakan Netanyahu ile ABD'nin, İran ve bölgedeki vekili olan terörist gruplardan gelen tehditlere karşı İsrail savunmasını destekleme çabalarını görüştüm. Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunu sonuca ulaştırmamız gerektiğini bir kez daha açıkça ifade ettim ve kalan engelleri ortadan kaldırmak üzere Kahire'de yapılacak görüşmeleri ele aldım."

"Ateşkes" görüşmeleri, Mısır'da devam edecek

ABD basınında yer alan haberlere göre, ateşkes görüşmelerini ele alan ülkeler, İsrail ve Hamas arasında kalan boşlukları kapatmak için mücadele ediyor. Hamas, son ateşkes teklifine eklenen ve İsrail'in lehine olduğunu söylediği koşullara karşı olduğunu ifade etti.

Ateşkes görüşmelerinin bir sonraki turu 22 Ağustos perşembe ve 23 Ağustos cuma günleri arabulucu ülkelerden biri olan Mısır'da yapılacak.

Anthony Blinken'ın Mısır ve Katar'daki görüşmeleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 20 Ağustos'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile bir araya geldi. Blinken, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması amacıyla yürütülen ateşkes görüşmelerinde Mısır'ın arabulucu olarak sağladığı ortaklık için Sisi'ye teşekkür etti. Blinken, ayrıca, bu kritik dönemde bölgesel gerilimin tırmanmasını önlemek için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı.

Mısır'dan sonra Katar'a giden Blinken, Katarlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek, Katar'ın da desteğiyle Gazze'deki ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılmasının güvence altına alınması, insani yardımın Gazze'ye sağlanmasıyla daha geniş bir bölgesel istikrar için gerekli koşulların yaratılması üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Blinken, bölgedeki tüm tarafların gerilimi tırmandırmaktan ya da bir anlaşmaya varılmasını baltalayabilecek diğer eylemlerden kaçınmalarının kritik bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kaynak: ANKA / Dünya

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