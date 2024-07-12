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Biden, NATO Zirvesinde Putin'i Zelenskiy Sanarak Konuştu

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ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenskiy yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi. Saniyeler içinde hatasının farkına varan Biden, "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenskiy yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.

Konuşmada Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sahnede yanında beklerden "Baylar bayanlar, Başkan Putin" dedi.

Saniyeler içinde hatasının farkına varan Biden, "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" dedi.

Bu son gafın, yaşından ötürü Kasım ayındaki başkanlık seçiminde adaylıktan çekilmesi baskılarıyla karşı karşıya olan Biden'ı daha da zor durumda bırakması olası.

Geçen ay Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la çıktığı televizyon mülakatındaki zayıf performasının ardından, Demokrat Parti içinden isimler 81 yaşındaki Biden'a adaylıktan çekilmesi için çağrıda bulunuyor.

Biden'ın, son gafından bağımsız olarak, bu gece bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

Washington, son üç gündür NATO'nun 75. yıl zirvesine ev sahipliği yapıyordu.

BBC

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