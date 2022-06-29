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Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı

NATO Madrid Zirvesi kapsamında İspanya'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

NATO Madrid Zirvesi kapsamında İspanya'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. İkili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden, NATO müttefiklerinin her karış toprağının tehditlere karşı korunacağını belirterek, "Bu zirvede ittifak Finlandiya ve İsveç'i ağırlayacak. Üyelik için tarihi başvuru ve NATO'ya katılmak için tarafsızlıktan uzaklaşma kararı NATO'yu daha güçlü ve daha güvenli hale getirecek. Bir mesaj gönderiyoruz. NATO güçlüdür, birliktedir. Putin Avrupa'nın Natolaşmasıyla karşılaşacak" dedi.

"PUTİN, NATO'NUN KAPISINI KAPATMAYI BAŞARAMADI"

Biden'ın ardından söz alan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'NATO'nun kapısını kapatamadığını' ifade ederek, "Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmaya davet edeceğiz. Bu da NATO'nun kapısının açık olduğunu gösteriyor. Bu, Başkan Putin'in NATO'nun kapısını kapatmayı başaramadığını gösteriyor. İstediğinin tersini alıyor. Finlandiya ve İsveç ittifakımıza katılırken daha az NATO istiyor, daha çok NATO alıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya

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