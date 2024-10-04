Biden, İsrail ile İran'ın Petrol Altyapısına Saldırıları Görüşüyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile İran’ın petrol altyapısına muhtemel İsrail saldırılarını görüştüğünü söyledi.

Biden, bu tür saldırıları destekleyip desteklemediği sorulduğunda “Bunu tartışıyoruz. Bence bu biraz…neyse” yanıtını verdi.

Biden, Beyaz Saray’dan çıkarken hazırlıksız yakalanıp yaptığı açıklamada Washington’ın pozisyonunu net bir şekilde tanımlamadı.

ABD Başkanı daha önce İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını desteklemediğini söylemişti.

Biden’ın sözlerinin ardında Brent petrolünün fiyatı birden % 5 oranında yükseldi. Ham petrol fiyatları İran’ın Salı günü gerçekleştirdiği kapsamlı füze saldırısından bu yana % 10 arttı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 180 balistik füzenin fırlatıldığı saldırıdan sonra “İran’ın ağır bir bedel ödeyeceğini” söylemişti.

İran, füze saldırısının Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran Devrim Muhafızları komutanı General Abbas Nilfuruşan’ın öldürülmesine misilleme olarak yapıldığını açıklamıştı.

Biden İsrail’in bugün bir misilleme yapmasını beklemediğini söylerken, ABD’nin İsrail’e İran’ı vurma izni verip vermediği sorulduğunda “Öncelikle, İsrail’e izin vermiyoruz, İsrail’e tavsiyede bulunuyoruz ve bugün bir şey olmayacak” yanıtını verdi.

Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili ABD’nin “İsrail’in hala ne yapacaklarına karar vermeye çalıştığına inandığını” söyledi.

Biden daha önce, İsrail’e aralarında eski Başbakan Naftali Bennett’in de bulunduğu bazı isimlerin gündeme getirdiği gibi, İran’ın nükleer tesislerinin vurulmasına destek vermediklerini belirtmişti.

Bennett İran’ın nükleer tesislerinin vurulmasının “Orta Doğu’nün yüzünün değişmesine yardımcı olacağını” ve “bu terör rejimini ölümcül derecede çökerteceğini” söylemişti.

'Önce petrol tesisleri'

İsrail medyasının yetkililere dayandırdığı haberlere göre, İsrail ilk olarak İran’ın petrol tesislerinin vurulmasını planlıyor. İran karşılık verirse de, nükleer tesislerin hedef alınması öngörülüyor.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Çarşamba günkü açıklamasında, misillemede bulunması halinde İsrail genelindeki altyapının vurulacağını söylemişti.

Bagheri “Füze saldırısı, daha büyük bir yoğunlukla tekrarlanacak ve rejimin tüm altyapısı hedef alınacak” dedi.

İsrail ve dünyanın en büyük yedinci petrol üreticisi İran arasındaki çatışmaların tırmanması, piyasalarda kaygı yarattı.

Özellikle kaygı duyulan mesele, çatışmanın büyümesinin petrol tankeri trafiğinin üçte birinin, donmuş LNG sevkiyatının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazını kapatması ihtimali.