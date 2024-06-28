Üye Girişi
Haberler
BBC

Biden'ın Tartışma Performansı Endişe Yaratıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın tartışmadaki performansı, yaş ve göreve uygunluğu konusundaki endişeleri artırıyor. Tartışmada beklentilerin altında kalan Biden, kırılgan bir görüntü sergiledi. Bu durum, Demokrat Parti içinde Biden'ın ikinci dönemine ilişkin şüpheleri de beraberinde getiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşı ve göreve uygunluğu konusundaki endişeler, birçok Amerikalı tarafından daha önce dile getirilmişti.

Donald Trump ile yaptığı tartışmanın bu endişeleri gideremediğini söylemek, yaşananları ciddi şekilde hafife almak olur.

Biden’ın televizyon tartışmasında büyük bir performans göstermesi gerekmiyordu. Ama beklentilerin de altında tökezledi; cümleleri gevelerken, kimi sözleri anlamsızlaştı.

Tartışma devam ederken Biden kampanyasından yöneticiler, gazetecilere, başkanın soğuk algınlığıyla mücadele ettiğini, bu nedenle sesinin hırıltılı çıktığı açıklamasını yaptı.

Ama bu daha çok bir bahane gibi duyuldu.

90 dakikalık tartışma boyunca Joe Biden çok kırılgan bir görüntü verdi.

Özellikle de yayının başında bazı cevapları saçmaydı.

Bir ara söyleyeceklerini karıştırdı ve hükümetin yaşlılar için yürüttüğü sağlık programına tuhaf bir gönderme yaparak sözünü "Sonunda Medicare'i yendik” diyerek tamamladı.

Bu tartışma sonrasında eski başkan Trump’a kıyasla çok daha fazla kişi Biden'ın performansını konuşacak.

Biden’ın seçim kampanyası ekibinin bu denli erken bir televizyon tartışması istemesinin bir nedeni de, olası bir kötü performansın ardından toparlanmak için daha fazla zaman kalacağı düşüncesi olabilir.

Bu perşembe akşamı yaşananlar ise teselli olabilir.

Demokrat Parti, Biden'ın ikinci dönemine ilişkin vizyonun sunulacağı kongreyi Ağustos ayında yapacak.

Eylül ayında başka bir tartışma daha planlanıyor ve eğer bu tartışma gerçekleşirse, Kasım ayında sandık başına gidecek Amerikalıların kararı daha net olacaktır.

Ancak pek çok Demokrat Partilinin, Biden’ın bu ikinci tartışmada nasıl olup da farklı bir performans göstereceği konusunda şüpheleri olabilir.

Ve bazıları bu noktada farklı bir başkan adayı çıkarıp çıkaramayacakları ihtimali üzerinde düşünüyor.

'Biden bu seçimi kazanacak'

Biden’ın seçim kampanyasının suları sakinleştirmek için neredeyse iki ayı var.

Gerekli delege çoğunluğunu sağlamış olan Biden’ın adaylığının önü, Demokrat Parti’de başlayacak net bir isyanla kesilebilir.

Demokrat Parti yetkilileri, isim vermeden yaptıkları görüşmelerde alarm durumuna işaret etseler de, en azından şu ana kadar kamuoyuna açık bir şekilde saflarını bozmadı.

Seçim kampanyasının yöneticilerinden Quentin Fulks, Biden’ın yerine başkasının yarışması olasılığına ilişkin BBC’nin sorusuna, “Yanıt vererek bu soruyu meşrulaştırmayacağız” şeklinde cevap verdi.

Fulks, “Başkan Biden Demokratların adayı olacak ve bu seçimi kazanacak" diye ekledi.

Ancak dün geceki tartışmanın ardından birçok Demokratın, Kasım ayına dair beklentileri konusunda ciddi şüpheleri olabilir.

BBC

Demokrat Parti Joe Biden Politika Dünya Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title