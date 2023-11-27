Biden ile Netanyahu insani duraklamayı değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile insani duraklama ile ilgili olarak dün telefonda görüştü. Biden görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Amacımız çatışmalardaki bu duraklamanın yarından sonra da devam etmesini sağlamaktır böylece daha fazla rehinenin kurtarıldığını görmeye devam edebilir ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla insani yardım ulaştırabiliriz" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Biden, dün rehinelerin serbest bırakılması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel-Fattah El-Sisi'ye bu anlaşmaya varılmasında gösterdikleri kritik liderlik ve ortaklık için teşekkür ediyorum. Ayrıca Başbakan Netanyahu ve hükümetinin, bu anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi ve Gazze'deki masum Filistinli ailelerin acılarını hafifletmek üzere ilave insani yardımın sağlanabilmesi için uzatılmış bir duraklamayı destekleme konusunda gösterdikleri kararlılığı takdirle karşılıyorum. Bu liderlerin her biriyle konuşmayı ve bu anlaşmanın bütünüyle uygulanmasını sağlamaya çalışırken yakın temas halinde kalmayı dört gözle bekliyorum. Bu anlaşmanın tüm yönleriyle tam olarak uygulanması önemlidir" ifadelerini kullandı.

"GAZZE ESKİ HALİNE DÖNECEK, TÜM GÜCÜMÜZLE SALDIRACAĞIZ"

Joe Biden ile telefon görüşmesini değerlendiren Netanyahu, İnsani duraklamanın sona ermesiyle birlikte tüm güçleri ile Hamas'a saldıracaklarını ve Gazze'nin eski haline döneceğini ABD Başkanı'na ilettiğini vurguladı. Netanyahu, rehinelerle ilgili olarak, "Her gün ilave 10 rehinenin serbest bırakılmasının mümkün olduğunu söyleyen bir taslak olduğunu da söylemek isterim. Bu memnuniyetle karşılanacaktır" dedi.