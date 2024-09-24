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Biden: Hamas ve İsrail Arasındaki Savaş Sona Ermeli

Biden: Hamas ve İsrail Arasındaki Savaş Sona Ermeli
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ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hamas ve İsrail arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, 'Artık ateşkes zamanıdır' dedi ve uluslararası toplumu barış için çaba göstermeye davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Hamas ve İsrail arasındaki savaş sona ermelidir. Artık ateşkes zamanıdır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, konuşmasında Rusya- Ukrayna savaşına ve Orta Doğu'daki mevcut duruma dikkat çekerek, "Savaş suçlarına karşı çıktım. Elimden geleni yaptım. Ukrayna ve Gazze konusunda umutsuz değilim. Haksız ve yasa dışı Ukrayna işgaline karşı durduk. Putin'in savaşı başarısız oldu. Bugün vereceğimiz kararlar geleceğimizi etkileyecek. Hamas ve İsrail arasındaki savaş sona ermelidir. Artık ateşkes zamanıdır. Diplomatik bir çözüm hala mümkün. Uzun vadeli çözüm için tek yol barıştır. Bunun için çaba göstermeye devam ediyoruz. Gazze'deki masum siviller cehennemi yaşıyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Aralarında sağlık görevleri de var. Siviller çok büyük bir insani kriz içinde" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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