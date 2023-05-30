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Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile başkent Washington'da bir araya gelecek. Liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek, enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele gibi bir dizi küresel meseleyi görüşeceği belirtildi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile başkent Washington'da bir araya gelecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, Biden'ın 8 Haziran Perşembe günü İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.

Liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek, enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele gibi bir dizi küresel meseleyi görüşeceğini belirten Jean-Pierre, ortak ekonomik ve ulusal güvenlik sorunlarını da masaya yatıracaklarını aktarıldı.

Jean-Pierre, tarafların, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın kazanımlarını korumaya olan taahhütleri kapsamında Kuzey İrlanda'daki gelişmeleri de ele alacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Rishi Sunak Joe Biden England Dünya Haberler

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