Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile başkent Washington'da bir araya gelecek. Liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek, enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele gibi bir dizi küresel meseleyi görüşeceği belirtildi.