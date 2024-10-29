Biden: Gazze'de Ateşkes Süreci İçin Çalışıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes süreci için çalıştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, memleketi Delaware eyaletinin Wilmington kentinde, erken oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Biden, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çalıştıklarını belirterek, "Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli" dedi.