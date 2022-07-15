Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretinin ardından bugün Doğu Kudüs'te Filistinlilerin tedavi gördüğü Augusta Victoria hastanesini ziyaret etti. Biden, Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı Şeria Beytüllahim'deki Muqata'a Devlet Başkanlığı Yerleşkesinde konuşan Abbas iki devletli çözümün tesis edilmesini vurgulayarak "Bölgemizde barış ve güvenliğin anahtarı, Filistin devletini tanımak ve Filistin halkının uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda meşru haklarını elde etmesini sağlamak ve Filistinli mülteciler sorunu da dahil olmak üzere tüm kalıcı statü sorunlarına son vermekle başlar. Bunun yolu ise 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin topraklarındaki, topraklarımızdaki İsrail'in işgaline son vermekle başlar" dedi.

Başkan Biden, Ürdün Haşimi Krallığı'nın koruyucu olarak önemli rolünü vurgulayarak Kudüs'teki kutsal mekanlardaki tarihi statükoyu koruma ihtiyacının altını çizdi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya