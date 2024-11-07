ABD Başkanı Joe Biden, "Demokraside halkın iradesi kazanır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim sonuçlarının ardından ilk kez konuştu.

Ulusa seslenen Biden, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşmada, "20 Ocak'ta iktidarı barışçıl şekilde devredeceğiz. Sonuçlar sistemimizin adil, şeffaf ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Demokraside halkın iradesi kazanır, başkan seçilen Trump'ı kutluyorum. Amerikalıların yaptığı tercihi kabul etmek zorundayız. Sorumluluklarımız önümüzdeki 74 gün boyunca sürecek" ifadelerini kullandı.