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Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini tebrik etti ve ikili işbirliğine devam etmek istediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. NATO müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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