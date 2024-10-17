Biden Almanya Ziyaretini Cuma Günü Gerçekleştiriyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın ertelenen Almanya ziyaretini cuma günü, gerçekleştireceği duyuruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın daha önce ertelenen Almanya ve Angola ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Jean-Pierre, Biden'ın Almanya ziyaretini cuma günü yapacağını, ziyaretindeki görüşmelerinde ana konunun Ukrayna olacağını söyledi.

Biden'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geleceğini belirten Jean-Pierre, bu görüşmelerde hem ABD-Almanya ilişkilerinin hem de Ukrayna'ya destek konusunun ele alınacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, aralık ayının ilk haftasında Biden'ın Angola'ya gideceğini ve başkan olarak Afrika'ya yapacağı bu ilk ziyarette ABD ile Afrika arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapılacağını bildirdi.