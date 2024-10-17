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Biden Almanya Ziyaretini Cuma Günü Gerçekleştiriyor

Biden Almanya Ziyaretini Cuma Günü Gerçekleştiriyor
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ABD Başkanı Joe Biden, ertelenen Almanya ziyaretini bu cuma günü gerçekleştirecek. Ziyarette ana konu Ukrayna olacak ve Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Scholz ile bir araya gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ertelenen Almanya ziyaretini cuma günü, gerçekleştireceği duyuruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın daha önce ertelenen Almanya ve Angola ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Jean-Pierre, Biden'ın Almanya ziyaretini cuma günü yapacağını, ziyaretindeki görüşmelerinde ana konunun Ukrayna olacağını söyledi.

Biden'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geleceğini belirten Jean-Pierre, bu görüşmelerde hem ABD-Almanya ilişkilerinin hem de Ukrayna'ya destek konusunun ele alınacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, aralık ayının ilk haftasında Biden'ın Angola'ya gideceğini ve başkan olarak Afrika'ya yapacağı bu ilk ziyarette ABD ile Afrika arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Joe Biden Diplomasi Politika Ukrayna Almanya Dünya

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