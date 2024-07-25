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Biden, adaylıktan çekilme sürecini değerlendirdi

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ABD Başkanı Joe Biden, ulusa sesleniş konuşmasında adaylıktan çekilmesiyle ilgili süreci değerlendirdi. Biden, liderliği ve vizyonunun ikinci dönemi hak ettiğini söyleyerek genç seslere yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam Beyaz Saray'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında adaylıktan çekilmesiyle ilgili süreci değerlendirdi. Biden, liderliği ve vizyonunun ikinci dönemi hak ettiğini, ancak ABD demokrasisinin önüne kişisel hırslar dahil hiçbir şeyin geçemeyeceğini söyledi. Biden, "Genç seslere yer vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Başkan olarak sicilimin, dünyadaki liderliğimin ve Amerika'nın geleceğine yönelik vizyonumun ikinci bir dönemi hak ettiğine inanıyorum, ancak hiçbir şey demokrasimizi kurtarmanın önüne geçemez. Buna kişisel hırs da dahildir. Bu yüzden ilerlemenin en iyi yolunun meşaleyi yeni bir nesle devretmek olduğuna karar verdim. Ulusumuzu birleştirmenin en iyi yolu bu. Biliyorsunuz, kamu hayatında uzun yıllara dayanan deneyimin yeri ve zamanı vardır. Aynı zamanda yeni seslerin, taze seslerin, evet, genç seslerin de yeri ve zamanı vardır. İşte o zaman geldi" dedi.

"GÖREVİMİ YAPMAYA ODAKLANACAĞIM"

Biden, kalan başkanlık döneminde görevini yapmaya odaklanacağını vurgulayarak, "Önümüzdeki altı ay boyunca başkan olarak işimi yapmaya odaklanacağım. Bu, çalışkan aileler için maliyetleri düşürmeye ve ekonomimizi büyütmeye devam edeceğim anlamına geliyor. Oy kullanma hakkından seçme hakkına kadar kişisel özgürlüklerimizi ve medeni haklarımızı savunmaya devam edeceğim" dedi.

Biden, kalan dönemde NATO'yu güçlendirmek, Ukrayna'ya desteği devam ettirmek ve Gazze'deki savaşı bitirmek gibi konulara eğileceğini belirterek, "Putin'in Ukrayna'yı ele geçirmesini ve daha fazla zarar vermesini engellemek için gururlu ulusları bir araya getirmeye devam edeceğiz. NATO'yu daha güçlü tutacağız ve tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar güçlü ve birleşik hale getireceğim. Aynı şeyi Pasifik'teki müttefikler için de yapmaya devam edeceğim. Göreve geldiğimde, Çin'in kaçınılmaz olarak ABD'yi geçeceği yönünde bir kanı vardı. Artık böyle bir durum söz konusu değil. Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm rehineleri eve getirmek, Orta Doğu'ya barış ve güvenlik getirmek ve bu savaşı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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