Beyrut'ta Yeni Patlamalar: Halk Sağlık Ekiplerine Destek Olmalı
Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresinde telsiz ve çağrı cihazlarında yeni patlamaların olduğu bildirildi. Ordu, halktan sağlık ekiplerinin ulaşımına engel olunmaması için kalabalık oluşturmamalarını istedi.
LÜBNAN'IN başkenti Beyrut ve çevresinde, telsiz ve çağrı cihazlarında yeni patlamaların meydana geldiği duyuruldu.
Lübnan Silahlı Kuvvetleri, halktan tıbbi müdahale ihtiyacı durumlarının yaşandığı bölgelerde kalabalık oluşturulmaması çağrısında bulunarak, "Ordu komutanlığı vatandaşlardan, sağlık ekiplerinin gelmesine izin vermek için güvenlik olaylarına tanık olan yerlerde toplanmamalarını istedi" dedi.
Lübnan medyası, çift yönlü telsizler ve çağrı cihazlarında yeni patlamaların meydana geldiğini duyurdu.