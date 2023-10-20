Beyrut'ta İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto gösterisi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenlendi. Göstericiler, Filistin'e destek çağrıları yaparak İsrail'in savaş suçlarına tepki gösterdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cuma namazının ardından İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek için gösteri yapıldı.

Beyrutlular, kentin en büyük camisi olan "Muhammed Emin Camii" önünde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Emrindeyiz ey Gazze", "Emrindeyiz ey Kudüs", "İsrail'e ve ABD'ye ölüm" sloganları attı.

Başkentteki başka bir gösteri ise Tarik el-Cedid Mahallesi'ndeki İmam Ali Camisi'nde düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplanan Lübnanlılar, "İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçuna dünyanın sessiz kalmasına" tepki gösterdi.

"Gazze ve Filistin halkı yalnız değildir" sloganı atan eylemciler, Filistin'e destek çağrıları yaptı.