Beyrut'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı dayanışma gösterisi düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dayanışma gösterisi düzenlendi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki İmam Kazım Camisi önünde gerçekleşen eyleme yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların resimlerini taşıdı ve ABD ile Avrupa ülkelerinin desteğini kınadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in abluka ve yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklarla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilenen Dahiye bölgesindeki İmam Kazım Camisi önünde düzenlenen eyleme, yüzlerce kişi katıldı.

Filistin ve Hizbullah bayraklarının taşındığı eylemde, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve ABD ile Avrupa ülkelerinin bu saldırılara verdiği destek kınandı.

Gazze'de öldürülen çocukların resimlerini taşıdılar

"Lebbeyk ya Gazze", "Lebbeyk ya Kudüs" sloganları atan göstericiler, İsrail ordusunun hava saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar ve bebeklerin posterlerini taşıdı.

Hizbullah Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Dammuş, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in, ABD ve Avrupa ülkelerinin desteği ve tüm dünyanın gözü önünde hastaneler dahil olmak üzere Gazze'de çocuklara yönelik büyük katliamlar gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail saldırılarının en büyük kurbanının çocuklar olduğunu vurgulayan Dammuş, herhangi bir ahlaki, insani, dini veya yasal çizgisi bulunmayan İsrail'in vahşice saldırılar düzenlediğini dile getirdi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 bini çocuk olmak üzere 12 bini aşkın Filistinli öldürüldü.