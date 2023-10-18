Beyrut'ta İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto gösterileri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülerek İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Fransa ve ABD büyükelçilikleri önünde de gösteriler gerçekleştirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un sakinleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ile sokaklara dökülen başkentliler, kentin en büyük camisi Muhammed Emin önünde bir araya geldi.

Çoğunluğu motosikletli olan göstericiler İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıp Gazze'de yaşanan insanlık suçunu lanetledi.

Fransa ve ABD büyükelçilikleri önünde gösteri

Göstericiler daha sonra Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği binası önünde toplandı.

"Fransa Siyonsit'tir", "Fransa'nın verdiği bomba ile Gazze'yi vurdu" gibi sloganlar atan göstericiler daha sonra elçilik binasının ana giriş kapısına taşlarla saldırdı. Ardından göstericileri büyükelçilik duvarındaki büyükelçilik yazısına Filistin bayrağı astı.

Eylemciler ve göstericiler arasında barikat kuran asker ve polis, göstericilerin binaya yaklaşmasına izin vermedi.

Bir grup gösterici ise ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binası önünde bir araya geldi. Göstericiler "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atıp saldırıyı lanetledi.

Ayrıca, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi başta olmak üzere birçok Lübnanlı siyasi parti ve Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etmek için öğleden sonra ABD Büyükelçiliği binası önünde kitlesel bir gösteri düzenlemesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Lübnan Eğitim Bakanlığı, Gazze halkı ile dayanışma içerisinde olmak için okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.