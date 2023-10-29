Beyrut'ta Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Gazze'ye destek ve İsrail'i kınamak amacıyla binlerce kişi gösteri düzenledi. Hamas, İslami Cihad Hareketi ve diğer Filistinli grupların çağrısı üzerine Muhammed Emin Camii önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Gazze ile dayanışma ve İsrail'i kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.

Hamas, İslami Cihad Hareketi ve diğer Filistinli grupların çağrısı üzerine binlerce kişi, Beyrut'un en büyük camisi Muhammed Emin Camii önünde bir araya geldi.

Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra Hamas ve Hizbullah'a ait flamaları taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Eylemciler, AA muhabirine, İsrail'in 23 gündür kesintisiz saldırısı altındaki Gazze halkı ile dayanışma halinde olduklarını göstermek amacıyla toplandıklarını söyledi.

"Gazze yalnız değildir" ve "Gazze düşmeyecek" pankartları taşıyan eylemciler, başta İslam dünyası olmak üzere uluslararası topluma İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.