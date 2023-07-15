Beyrut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, YEE Beyrut Ofisi Koordinatörü, TİKA Lübnan Koordinatörü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele konuları ele alındı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Beyrut'taki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ofisinde düzenlenen anma programına Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, YEE Beyrut Ofisi Koordinatör Esra Yılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler, Lübnanlı Türkmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, anma programında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"7 yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletinin iradesine karşı düzenlenen menfur bir darbe girişimine tanıklık ettik. FETÖ terör örgütünün bu hain teşebbüsü sırasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamını, Meclisini, Başbakanlık makamını, İstihbarat Teşkilatını, Emniyet ve Silahlı Kuvvetlerini teslim almayı amaçlayan ve bunun için devlet kurumlarını ve halkı bombalamaktan çekinmeyen bir yapı ile karşı karşıya kaldık."

Ulusoy, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin en büyük mirasının Türk halkına canları pahasına Türkiye Yüzyılını tahayyül edebilme ve yaşayabilme onurunu vermeleri olduğunu belirterek, "Türk Yüzyılının kahramanları, ülkemizin gerçekleştirdiği sayısız atılımda imzası ve katkısı bulunan daha nice kahramana ilham vermiştir, verecektir." dedi.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele

Bu süreçte FETÖ'nün, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda, strateji değişikliğine gittiğini, yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını dile getiren Ulusoy, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadelenin taşıdığı önem artmıştır. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele, dış temsilciliklerimizin de en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu uzun soluklu mücadelede görevimiz, bir yandan FETÖ denen bu hıyanet şebekesiyle mücadele etmek; diğer yandan, mücadelemizin haklılığını tüm dünyaya anlatmaya devam etmektedir. Zira, ne kadar zayıflamış olursa olsun, FETÖ, yurt dışında çöreklendiği ülkelerin kamuoylarını Türkiye'ye karşı kışkırtmak için hiçbir fırsatı kaçırmamaktadır."

Şehitler için dualar okundu

Ulusoy'un ardından Lübnan'ın önde gele alimlerinden Şeyh Yahya el-Ömeri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için dualar okudu.

YEE tarafından düzenlenen anma etkinliği, Trablusşam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Reşid'in 15 Temmuz gecesi için yazdığı şiir dinletisi, "Geceden Şafağa 15 Temmuz Destanı" isimli belgesel film gösterimi ve Anadolu Ajansı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ile sona erdi.