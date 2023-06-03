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Beypazarı'nda Hacı Adayları İçin Uğurlama Töreni

Beypazarı'nda Hacı Adayları İçin Uğurlama Töreni

Dünya Haberleri

Beypazarı ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama töreni düzenlenecek. İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, 40 hacı adayının Diyanet İşleri Başkanlığı, 40'ının da özel firmalar aracılığıyla kutsal topraklara gideceği belirtildi. 16 Haziran'da hacı adayları için genel uğurlama töreni yapılacak.

Beypazarı ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama töreni düzenlenecek.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, bu yıl kutsal topraklara gidecek olan 40 hacı adayının Diyanet İşleri Başkanlığı, 40'ının da özel firmalar aracılığıyla kutsal topraklara gideceği belirtildi.

Açıklamada, 16 Haziran'da hacı adayları için genel uğurlama töreninin yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Dünya

Diyanet İşleri Başkanlığı Beypazarı Hisarcık Dünya Haberler

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