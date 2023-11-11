Beypazarı'nda Filistinliler için dua edildi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi. Ayvaşık Mahallesi Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen buluşmaya cemaat ve ilahiyatçılar katıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sabah namazında düzenlenen buluşmada İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.
Ayvaşık Mahallesi Yunus Emre Camisi'nde bir araya gelen cemaat, namaz öncesinde saldırılarda ölen çoğu çocuk ve kadın Gazzelileri andı.
Buluşmaya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Dağlıoğlu, Ankara İl Müftülüğü merkez vaizi eski müftü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu da katıldı.
İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, sabah namazı buluşmalarının devam edeceğini belirterek, pazar sabahı buluşmasının Kozalan Mahallesi'nde yapılacağını bildirdi.