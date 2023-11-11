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Beypazarı'nda Filistinliler için dua edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi. Ayvaşık Mahallesi Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen buluşmaya cemaat ve ilahiyatçılar katıldı.