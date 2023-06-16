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Beypazarı'nda 22 Hacı Adayı Dualarla Uğurlandı

Beypazarı'nda 22 Hacı Adayı Dualarla Uğurlandı

Dünya Haberleri

Beypazarı'nda Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 22 hacı adayı, dualarla uğurlandı. İlçe Müftülüğünce Fatih Camisi önünde düzenlenen uğurlama töreninde İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, hac ibadetinin önemine vurgu yaparak dua etti.

Beypazarı'nda Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 22 hacı adayı, dualarla uğurlandı.

Hacı adayları için İlçe Müftülüğünce Fatih Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, hac ibadetinin, insanın hayatında yaşayabileceği en önemli deneyimlerden biri olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar yaşamış olduğu hayata dair kendini hesaba çekebileceği, gittiği o topraklarda da ruhunu gerçek şekilde arındırabileceği bir ortam olacak. Hacı adaylarımız, milletimiz ve memleketimiz için ülkemizin ve tüm Müslümanların selameti için dua ederse makbul olur. Orası duaların makbul olduğu yerdir. Güle güle gidin, güle güle gelin. Allah hac ibadetinizi en güzel şekilde yerine getirerek dönmenizi nasip etsin." diye konuştu.

Daha sonra hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. ???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Dünya

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