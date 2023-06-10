Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Bartın'a atandı

Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörü olarak görev yapan Muhammet Kelleci, Bartın İl Müftülüğü emrine atandı.

2019 yılından bu yana Beypazarı İlçe Müftülüğünde çeşitli görevlerde bulunan Kelleci, Oymaağaç, Dibekören ve Mahallesi camilerinde ve Hocakiriş Mescidi'nde din görevlisi olarak görev aldı.

Son olarak Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörü ve Müftülük Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Kelleci, mesleğe ise 2015 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde imam hatip olarak başladı.