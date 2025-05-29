Beyaz Saray Yetkililerinden Gümrük Tarifeleri Açıklaması

Beyaz Saray Yetkililerinden Gümrük Tarifeleri Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın gümrük tarifelerini meşrulaştırmak için kullandığı yasayı aşırı buldu. Beyaz Saray yetkilileri, mahkeme kararının etkisinin sınırlı olduğunu ve temyiz sürecinden umutlu olduklarını belirtti.

(ANKARA) – ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifelerinden bazılarını engelleyen kararının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini savunuyor. Yetkililer ayrıca temyiz sürecinden umutlu olduklarını ifade etti.

Mahkeme, dün aldığı kararda, ABD Başkanı Donald Trump'ın genel gümrük tarifelerini meşrulaştırmak için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA)'na başvurmasıyla 'yetkisini aştı'ğına hükmetti.

Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, ABD merkezli Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar yönetimi şaşırttı sananlar bir daha düşünsün... Aslında hiçbir şey değişmedi" dedi. Navarro, bu karara rağmen yönetimin güçlü bir hukuki temele sahip olduğunu savundu: "Büyük resme bakarsak, IEEPA konusunda çok güçlü bir dosyamız var. Ama mahkeme bize şunu diyor, Eğer bu yolu kaybederseniz, başka yöntemleriniz var."

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ise ABD merkezli Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, alternatif planlara henüz başvurulmadığını belirterek, kararın hatalı olduğuna inandıklarını ve temyizde kazanacaklarını ifade etti. Hassett, "Elimizde, birkaç ayda hayata geçirilebilecek farklı prosedürler var, bunlar geçmişte onaylanmış ya da önceki yönetimlerce kullanılmış yöntemler. Ama şu an için onları devreye sokmayı planlamıyoruz" dedi. Hassett, hukuki belirsizliğe rağmen yönetimin ticaret ortaklarıyla anlaşmalar yapmak için baskı kurmaya devam edeceğini ve gelecek haftalarda daha fazla anlaşmanın duyurulacağını söyledi.

Mahkeme, yönetimin kararın gereğini yerine getirmesi için 10 günlük süre verdi. Karar, Trump'ın küresel düzeyde uyguladığı genel tarifeleri, Çin'e yönelik ek vergileri ve Çin, Kanada ve Meksika'dan gelen fentanil ile ilgili tarifeleri kapsıyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
ABD Suriye Özel Temsilcisi: Trump Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak

Trump'tan Suriye için kritik bir hamle daha!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Provası bile heyecanlandırdı, vatandaşlar büyük bir merakla izledi

Provası bile heyecanlandırdı! Bir kentimiz bu anlara kilitlendi
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.