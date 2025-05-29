Beyaz Saray Yetkililerinden Gümrük Tarifeleri Açıklaması

(ANKARA) – ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifelerinden bazılarını engelleyen kararının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini savunuyor. Yetkililer ayrıca temyiz sürecinden umutlu olduklarını ifade etti.

Mahkeme, dün aldığı kararda, ABD Başkanı Donald Trump'ın genel gümrük tarifelerini meşrulaştırmak için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA)'na başvurmasıyla 'yetkisini aştı'ğına hükmetti.

Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, ABD merkezli Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar yönetimi şaşırttı sananlar bir daha düşünsün... Aslında hiçbir şey değişmedi" dedi. Navarro, bu karara rağmen yönetimin güçlü bir hukuki temele sahip olduğunu savundu: "Büyük resme bakarsak, IEEPA konusunda çok güçlü bir dosyamız var. Ama mahkeme bize şunu diyor, Eğer bu yolu kaybederseniz, başka yöntemleriniz var."

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ise ABD merkezli Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, alternatif planlara henüz başvurulmadığını belirterek, kararın hatalı olduğuna inandıklarını ve temyizde kazanacaklarını ifade etti. Hassett, "Elimizde, birkaç ayda hayata geçirilebilecek farklı prosedürler var, bunlar geçmişte onaylanmış ya da önceki yönetimlerce kullanılmış yöntemler. Ama şu an için onları devreye sokmayı planlamıyoruz" dedi. Hassett, hukuki belirsizliğe rağmen yönetimin ticaret ortaklarıyla anlaşmalar yapmak için baskı kurmaya devam edeceğini ve gelecek haftalarda daha fazla anlaşmanın duyurulacağını söyledi.

Mahkeme, yönetimin kararın gereğini yerine getirmesi için 10 günlük süre verdi. Karar, Trump'ın küresel düzeyde uyguladığı genel tarifeleri, Çin'e yönelik ek vergileri ve Çin, Kanada ve Meksika'dan gelen fentanil ile ilgili tarifeleri kapsıyor.