Beyaz Saray, Trump'ın Grönland haritası önünde fotoğrafını paylaştı

Beyaz Saray, Trump'ın Grönland haritası önünde fotoğrafını paylaştı
Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada yayınladı ve takip edilmesi gereken durumu vurguladı.

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Paylaşımda, "Durumu takip etmek için tıklayın" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
