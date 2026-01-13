Beyaz Saray, Trump'ın Grönland haritası önünde fotoğrafını paylaştı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada yayınladı ve takip edilmesi gereken durumu vurguladı.
BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Paylaşımda, "Durumu takip etmek için tıklayın" ifadesi yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya