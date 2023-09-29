Beyaz Saray, Kosova sınırında Sırp askerlerinin yığınağının tespit edildiğini açıkladı ve Sırp yönetimine askerlerini geri çekme çağrısı yaptı.

Beyaz Saray, Sırp askerlerinin Kosova sınırındaki yığınağını tespit etti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kosova sınırında Sırp askerlerinin yığınaklarının tespit edildiği belirtilerek, Sırp yönetimine "askerleri geri çekin" çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray'dan Sırbistan-Kosova sınırındaki son duruma ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, sınırın ABD'li yetkililerce izlendiği belirtilerek, Kosova sınırında Sırbistan'ın askerlerini konuşlandırdığı çok sayıda askeri yığınağın tespit edildiği aktarıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bölgedeki durumun istikrarsızlaşmasını önlemek için Sırp yönetimine "askerlerini geri çekme" çağrısı yapıldı.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bugün yaptığı açıklamada, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) rahatsız edici şiddet döngüsünün sonucu olarak Kosova'daki güçlerini artırdığını ifade etti. - WASHINGTON