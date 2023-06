Beyaz Saray, Hindistan Başbakanı Modi'ye Müslüman gazetecinin sözlü tacize uğramasını kınadı

NEW Beyaz Saray, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ülkesindeki azınlıkların haklarıyla ilgili soru soran Müslüman bir gazetecinin sözlü tacize uğramasını kınayarak, bunun "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ve Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Hindistan Başbakanı Modi'ye, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı basın toplantısında, ülkesindeki dini azınlıkların haklarının ihlal edildiğine ilişkin soru yönelten Müslüman gazeteci Sabrina Siddiqui'nin, aralarında Hintli politikacıların da olduğu birçok kişi tarafından internet üzerinden sözlü tacize uğramasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

"Gazetecilere yönelik her türlü tacizi, her yerde ve her koşulda kesinlikle kınıyoruz." diyen Kirby, bunun demokrasinin ilkelerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Pierre de basın özgürlüğüne bağlılıklarını vurgulayarak, Beyaz Saray'da geçen hafta liderlerin basın toplantısı düzenlemelerinin nedeninin de bu olduğunu söyledi.

Jean-Pierre, "Sadece işini yapmaya çalışan herhangi bir gazeteciye yönelik her türlü sindirme veya taciz çabalarını kesinlikle kınıyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, toplantı sırasında bir gazetecinin, kendisine soru sorma hakkı tanımadığını iddia ederek Jean-Pierre'e tepki göstermesi kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Netanyahu'nun açıklamaları

Kirby'e İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "bağımsız Filistin devleti kurulması arzusunun bastırılması gerektiğine" yönelik açıklamasıyla ilgili yorumu da soruldu.

Netanyahu'nun yorumlarını görmediğini söyleyen Kirby, "Başkan (Joe Biden), iki devletli bir çözümün uygulanabilirliğine olan bağlılığını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Danimarka'da Ukrayna ile ilgili toplantı

Bu arada, Kirby, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Ukrayna ile ilgili hafta sonu düzenlenen toplantıya Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın çevrim içi katıldığını bildirdi.

Toplantıda Ukrayna'da adil bir barışın nasıl olabileceği, bu konudaki ilkeler ve doğru adımların ne olduğuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirildiğini aktaran Kirby, görüşmeleri "değerli ve verimli" şeklinde niteledi.

İsveç'in NATO'ya üyeliği

Kirby ayrıca, NATO'ya üyeliğiyle ilgili İsveç ile Türkiye arasında diyaloğu teşvik ettiklerini ve çok yakında olumlu bir sonuca varılmasını umduklarını sözlerine ekledi.