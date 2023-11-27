Beyaz Saray, Gazze'deki insani aranın süresini uzatıyor

Beyaz Saray, Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılmasının ardından açıklama yaptı. Başkan Biden, aranın süresini daha da uzatmak için çalışmalarını sürdürecek.

Beyaz Saray tarafından Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılmasının ardından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, aranın iki günün ötesine uzatılması için çalışmaya devam edecek" denildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonundaki çabalar sayesinde Gazze'deki insani duraklama iki gün daha uzatılacak. Hamas bu süre zarfında 20 kadın ve çocuğu daha serbest bırakmayı taahhüt etti. Başkan Biden, aranın iki günün ötesine uzatılması için çalışmaya devam edecek" denildi. - WASHINGTON