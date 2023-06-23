Beyaz Saray'dan Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik son saldırılarıyla ilgili "şiddetin tansiyonu düşürmeye yardımcı olmadığını" söyledi.

John Kirby, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Batı Şeria'daki saldırılarından etkilenen ailelere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Kirby, "Şiddet tansiyonu düşürmeye hiç yardımcı olmuyor." dedi.

Kirby, saldırılarda ABD vatandaşı Filistinlilerin de hedef alındığının hatırlatılması üzerine, "ABD vatandaşlarının risk altında olduğuna dair raporları kesinlikle gördük ve bu konuda İsrail hükümeti ile aktif olarak temas halindeyiz. Birkaç ABD hükümet yetkilisi Batı Şeria'yı ziyaret etti ve kurbanlarla görüştü." ifadelerine yer verdi.

Ek yerleşim faaliyetlerini desteklememe konusunda "net ve tutarlı" olduklarını belirten Kirby, "Yerleşimlerle ilgili politikamız değişmedi ve değişmeyecek. İsrail'deki hükümet yetkilileriyle doğrudan iletişim kurarken çok tutarlı olduk." diye konuştu.

İsrail ordusunun korumasındaki Yahudi yerleşimciler, çarşamba günü Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Biden'ın, Şi hakkındaki "diktatör" yakıştırması tekrar gündeme geldi

Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çin Devlet Başkanı Şi hakkındaki "diktatör" yakıştırmasıyla ilgili soruya, Biden'ın duruşunun bu konuda "çok açık" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı'nın bu konuda dün yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Kirby, "Başkan, Çin ile karşı karşıya olduğumuz zorluklar hakkında açık sözlü ve dobra konuşmaya devam edeceği konusunda çok açıktı." dedi.

Kirby, Biden'ın bununla birlikte, Çin ile ilişkilerde hala var olan fırsatlar hakkında da "açık ve net bir şekilde konuşmaya ve bu ilişkiyi ileriye taşımaya çalışmaya" devam edeceği yönünde görüş bildirdi.

Biden, dün Beyaz Saray'daki basın toplantısında, Şi hakkındaki "diktatör" yakıştırmasının, iki ülke arasında son dönemdeki diplomatik temaslarda kaydedilen ilerlemeyi baltalayıp baltalamadığıyla ilgili soruya " Hayır." yanıtını vermişti.

Çin ile ilişkiler konusunda gerçek olduğunu düşündüğü şeyleri söylemekten kaçınmayacağını belirten Biden, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin kötüleştiğine dair endişeleri ise "histeri" şeklinde nitelemişti.