Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi açıklaması

Beyaz Saray, olası Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi ve güvenlik anlaşmaları konusunda henüz bir çerçeve olmadığını bildirdi. ABD yönetimi normalleşmeyi desteklediğini ve diyaloğu sürdüreceğini belirtti.

NEW Beyaz Saray, olası Suudi Arabistan- İsrail normalleşmesi ve bu bağlamdaki farklı güvenlik anlaşmaları ihtimali konusunda mutabık kalınan herhangi bir çerçeve olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile Suudi Arabistan arasında İsrail ile normalleşme konusunda olası bir anlaşmanın ana hatlarının belirlendiğine dair Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine ilişkin Kirby, "Bu haber sanırım bazı insanlarda görüşmelerin gerçekte olduğundan daha ileri ve kesin bir aşamada olduğu izlenimini bıraktı." ifadesini kullandı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve beraberindeki heyetin Suudi Arabistan'a giderek, İsrail-Suudi normalleşmesi konusunda neyin mümkün olabileceğini görme yönündeki çabalarını onayladığını belirtti.

Normalleşmeyle ilgili herhangi bir anlaşmanın iki egemen devlet olan İsrail ve Suudi Arabistan arasında varılacağı vurgusunu yapan Kirby, "Buna varmadan önce yapılması gereken birçok görüşme var. Uzun lafın kısası, üzerinde anlaşmaya varılmış bir müzakere dizisi yok. Normalleşmeyi veya bizim ve dostlarımızın bölgede sahip olduğu diğer güvenlik hususlarını düzenlemek için mutabık kalınan bir çerçeve yok." dedi.

Kirby, normalleşmeyi desteklediklerini belirterek ABD yönetiminin diyaloğu sürdürme ve bu konuda ilerleme sağlamaya yönelik çabalarını devam ettireceği mesajını verdi.

WSJ, ABD ile Suudi Arabistan'ın, "İsrail'in Filistinlilere tavizler vermesi, ABD'nin Riyad'a güvenlik garantileri ve sivil nükleer programına destek vermesi" karşılığında Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımasını içeren bir anlaşmanın geniş hatları üzerinde uzlaştığını ileri sürmüştü.