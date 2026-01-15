Haberler

Beyaz Saray'dan Grönland'a ABD ve Rusya-Çin İttifakı Arasında Seçim Yapma Çağrısı

Beyaz Saray, Grönland halkına ABD ile Rusya-Çin ittifakı arasında bir seçim yapmaları gerektiğini belirten bir görsel paylaştı. Görselde, Grönland'ın karşısında iki farklı yol olduğu vurgulanıyor.

BEYAZ Saray, Grönland halkına ABD ile Rusya-Çin ittifakı arasında bir seçim yapması çağrısında bulunan görsel paylaştı.

Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından "Hangi yöne, Grönlandlı?" sorusuyla yapılan paylaşımda, Grönland'ın önünde iki farklı yol olduğu mesajı verildi.

Paylaşılan görselde, üzerinde Grönland bayrağı bulunan köpek kızaklarının karlı bir arazide yol ayrımına geldiği tasvir edildi. Görselde Grönland'ın seçebileceği sol taraftaki yol; güneşli ve açık bir gökyüzü altında, Beyaz Saray'a ve dalgalanan ABD bayrağına çıkarken; sağ taraftaki yol ise fırtınalı ve karanlık bir gökyüzü altında, Çin ve Rusya bayrakları ile bu ülkelerin simgelerine (Çin Seddi ve Kremlin) doğru uzanıyor.

