Beyaz Saray'dan Gazze'de Ateşkes Çağrısı

Beyaz Saray'dan Gazze'de Ateşkes Çağrısı
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi, bölgedeki kritik görüşmeler için Avrupa'ya gidecek.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, " Gazze'de ateşkesin bir an önce gerçekleşmesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, bölgedeki önemli isimlerle görüşmeler yapmak için Avrupa'ya seyahat edeceğini belirtti.

Leavitt, "Şu anda çok hassas müzakereler yürütülüyor. Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff, yönetimin hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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