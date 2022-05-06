Beyaz Saray'a ilk siyah sözcü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray sözcülüğüne Karine Jean-Pierre'i atadı. Jean-Pierre, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk siyah kişi.

44 yaşındaki Jean Pierre aynı zamanda eşcinsel olduğunu açıklayan ilk sözcü olacak.

Gelecek hafta sonunda görevi Jen Psaki'den devralacak olan Karine Jean-Pierre, Biden'ın seçildiği günden beri basın sekreterliği yardımcılığı yapıyordu.

Sözcüler, Beyaz Saray muhabirleri için günlük bilgilendirme toplantıları yapıyor.

Şimdiki sözcü Psaki'nin MSNBC Televizyonu'nda çalışacağı belirtiliyor.

Psaki, Twitter mesajında halefini "Ahlaki değerleri olan olağanüstü bir kadın" diye tanımladı, "Kürsüye getireceği tarz, ışıltı ve zarafeti görmek için sabırsızlarınıyorum" dedi.

Daha önce sol eğilimli MSNBC'de analist olarak görev yapan Karine Jean-Pierre, 20 yıllık bir gazetecilik deneyimine sahip.

Karayipler'deki Fransız adası Martinique'de doğan ve New York'ta büyüyen Jean-Pierre Obama döneminde kilit bir konumda siyasi direktörlük yapıyordu.

Jean-Pierre, 2016 başkanlık seçiminde MoveOn adlı sivil toplum kuruluşunun ulusal sözcüsydü.

Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray basın ekibine dahil olmadan önce Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in özel kalem müdürlüğünü yürüttü.