Üye Girişi
Haberler

Beverly Hills 90210 Yıldızları Shannen Doherty İçin Taziye Mesajları Paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 90'lı yıllarda meşhur olan Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızları, kanserden hayatını kaybeden Shannen Doherty için taziye mesajları paylaştı. Dizideki rol arkadaşları, Doherty'nin gücünü ve özlemle anılacağını belirtti.

Türkiye'de 90'lı yıllarda meşhur olan Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızları, dün kanserden hayatını kaybeden rol arkadaşları Shannen Doherty için taziye mesajları paylaştı.

Hollywood'da ilk olarak çocuk oyuncu olarak başlayan Shannen Doherty, diziyle tanınmış ve 2015 yılında kanser olduğunu duyurmuştu. Uzun yıllar kanserle mücadele eden Doherty, dün hayatını kaybetti. Dizideki ikiz kardeşini canlandıran Jason Priestly, Doherty'nin ardından "Arkadaşım Shannen'ın vefatını duyduğumda şok oldum ve üzüldüm. Doğanın bir gücüydü ve onu özleyeceğim. Bu karanlık zamanda ailesine sevgi ve ışık gönderiyorum" mesajını paylaştı.

Rol arkadaşı Jennie Garth ise taziye mesajında "Uzun zamandır arkadaşım olan ve sık sık tanıdığım en güçlü insanlardan biri olarak tanımladığım Shannen'in kaybından duyduğum büyük üzüntüyü hala atlatmaya çalışıyorum. Aramızdaki bağ gerçek ve dürüsttü. Sık sık birbirimizle yarıştırıldık ancak bunların hiçbiri karşılıklı saygı ve hayranlık üzerine kurulu gerçek ilişkimizin gerçeğini yansıtmıyordu" ifadelerini kullandı.

LUKE PERRY'E ATIFTA BULUNDU

Bir diğer rol arkadaşı Brian Austin Green ise "Shan, kız kardeşim. Sen beni her şeye rağmen sevdin. Aşk anlayışımın büyük bir parçasıydın" mesajını paylaştı. Dizide 'Andrea' rolünü oynayan Gabrielle Carteris ise dizide 'Dylan' karakteriyle Doherty'nin sevgilisini canlandıran ve 2019'da ölen Luke Perry'e gönderme yaparak "Çok genç, çok üzücü. Huzur içinde yat Shannen. Luke'un seni sevmek için kollarını açarak orada olduğunu biliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Türkiye Ünlüler Televizyon Magazin Dünya Güncel Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title