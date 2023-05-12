Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlanan Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. İçerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı, 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazını kıldı. Cami içerisinden de cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü herkesin ciddi bir karar vereceğine dikkat çekti.

BU SEMT BÖYLE BİR CAMİYE HASRETTİ

750 MİLYON TÜRK LİRASINA BİTİRİLDİ

20 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekanlarda olmak üzere 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. 929 araçlık otoparkı, atölyeleri, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, kafeteryasıyla, her şey en ince detayına kadar düşünülmüş camimizin Beşiktaş'ta çok önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Hatta Kağıthane ve Beşiktaş ortak alan da buna diyebiliriz. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Camimize sahip çıkalım. Namazlarıyla, dualarıyla, ilmi çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imal eden tüm kardeşlerime, Diyanet İşleri Başkanlığı dahil. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin, Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Pazar gününü de unutmuyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Cumanız mübarek olsun, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

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