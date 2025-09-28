Haberler

Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı

Suriye'de 2011 yılında yaşanan Dera olaylarıyla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence suçlamalarının yer aldığı kararın Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını kaydetti.

INTERPOL ÜZERİNDEN TAKİP BAŞLAYACAK

Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını belirten Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
