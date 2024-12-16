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Beşar Esad'dan Suriye'den Kaçış Açıklaması

Beşar Esad'dan Suriye'den Kaçış Açıklaması
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Moskova'ya kaçtığına dair açıklama yaparak, Suriye ordusunun çöküşünün ardından Rusya'nın talebiyle ülkesinden ayrıldığını belirtti. İsyancıların ilerlediğini ve ordusunun durumunu aktardı.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, 8 gün önce ülkesinden ayrılarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmesi sonrası ilk kez açıklama yaptı. Esad, sosyal medyada yayımlanan açıklamasında, isyancıların askeri harekatı sonrası ordunun çöktüğünü ve Rusya'nın talebi üzerine Suriye'den ayrıldığını iddia etti.

Esad, kendisine atfen Telegram hesabında Arapça ve İngilizce yayınlanan açıklamada, istifa etmeyi ya da sığınma başvurusunda bulunmayı da önceden planlamadığını söyledi.

İsyancıların Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte "muharip operasyonları denetlemek" amacıyla Lazkiye'de Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne gittiğini belirten Esad, Suriye ordusunun mevzilerini terk ettiğine tanık olduğunu kaydetti.

Esad üsse insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların yoğunlaştığını, Rusların bunun üzerine kendisini Moskova'ya götürmeye karar verdiklerini söyledi.

Üssü o koşullarda terk etmenin mümkün olmadığını belirten Esad, Moskova'nın Rusya'nın bunun üzerine üs komutanlığından 8 Aralık Pazar akşamı Rusya'ya acil bir tahliye uçuşu yapılmasını talep ettiğini açıkladı.

Esad'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bu, Şam'ın düşmesinden bir gün sonra, nihai askeri mevzilerin çökmesi ve bunun sonucu kalan tüm devlet kurumlarının felç olmasının ardından gerçekleşti.

"Olaylar sırasında hiçbir zaman istifa etmeyi veya sığınma başvurusunda bulunmayı düşünmedim. Herhangi bir kişi veya kurum da böyle bir teklifte bulunmadı.

"Devlet terörizmin eline geçtiğinde ve anlamlı bir katkı yapma yeteneği kalmadığında, her tür mevki geçersiz hale gelir."

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar 12 günde ülkede kontrolü sağladı.

Muhalifler 8 Aralık'ta Şam'a girerken; Başbakan Muhammed Gazi el-Celali'nin, Beşar Esad'ın nerede olduğunu bilmediğini açıklaması sonrası, Esad'ın Suriye'den kaçtığı yönündeki spekülasyonlar arttı.

Rus medyası 9 Aralık'ta Rusya'nın Esad'a sığınma hakkı verdiğini açıkladı.

Suriye'de muhalifler, geçiş hükümeti kurmaya çalışıyor.

2011'de Nusra Cephesi adıyla kurulan HTŞ, 2012'de El Kaide'ye sadık olduğunu açıklamış, 2016'da El Kaide'yle bağlarını kesmiş ve daha sonra başka bazı gruplarla birleşerek bugünkü adını almış bir grup.

HTŞ hala resmen Birleşmiş Milletler, ABD, İngiltere ve Türkiye dahil birçok ülkenin "terör örgütleri" listesinde.

Daha önce Ebu Muhammed el-Colani adını kullanan HTŞ lideri Ahmed el-Şara, "Suriye'de farklı dini ve etnik gruplara tolerans gösterme" sözü vermişti.

Ancak cihatçı geçmişi nedeniyle HTŞ'nin bu taahhüdüne şüpheyle yaklaşanlar da var.

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