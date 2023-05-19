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Berlusconi, 45 günlük tedavi sonrasında bugün taburcu edilecek

Berlusconi, 45 günlük tedavi sonrasında bugün taburcu edilecek

Dünya Haberleri

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, 45 gündür hastaneden akciğer enfeksiyonu tedavisi olan eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin (86) bugün hastaneden taburcu edileceğini duyurdu.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, 45 gündür hastaneden akciğer enfeksiyonu tedavisi olan eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin (86) bugün hastaneden taburcu edileceğini duyurdu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, 5 Nisan'da kronik lösemi vakasıyla bağlantılı bir akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören eski Başbakan ve şimdiki hükümetin koalisyon ortağı Forza İtalya Partisi'nin Genel Başkanı Silvio Berlusconi'nin, bugün taburcu edileceğini duyurdu. Berlusconi'nin bugün Milan'daki tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nden taburcu edilmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Başbakan Yardımcısı Silvio Berlusconi İtalya Dünya Haberler

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