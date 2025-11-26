Berlin Mahkemesi, Filistin Protestolarındaki Yasakları Hukuksuz Buldu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Berlin İdare Mahkemesi, Filistin'le ilgili iki ayrı protesto etkinliğine yönelik polis yasaklarının hukuksuz olduğuna hükmetti. Karar, Nisan 2024'te düzenlenen "Berlin Filistin Kongresi" ile Aralık 2023'teki bir gösteride kullanılan "From the river to the sea, you will get the hug you need" sloganına ilişkin oldu. Her iki dosya için de Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvuru yolu açık.

Mahkeme, Filistin Kongresi'nin yasaklanmasının ve polis tarafından dağıtılmasının orantısız bir müdahale olduğuna dikkat çekti. Kongrede, önceden getirilen yasakların ihlal edildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı, suç teşkil eden bir ifade veya davranışın da görülmediği belirtildi. Kararda, polisin daha hafif önlemleri değerlendirmeden en ağır müdahaleyi tercih ettiği vurgulandı. Örneğin sorunlu görülen konuşmacıların veya katılımcıların salondan çıkarılması gibi seçeneklerin uygulanabileceği ifade edildi.

"Biz suçluyoruz" sloganıyla Berlin-Tempelhof'ta üç gün sürmesi planlanan kongrede polis bazı sloganları yasaklamış, göç idaresi ise bazı konuşmacıların katılımını engellemişti. Etkinlik başladıktan kısa süre sonra bir konuşmacının video mesajının yayınlanması üzerine polis elektriği keserek programı durdurmuş ve kongreyi tamamen yasaklamıştı.

Mahkeme, Aralık 2023'te düzenlenen bir başka gösteride kullanılan "From the river to the sea, you will get the hug you need" sloganının yasaklanmasının da hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Gösteri, Ortadoğu'daki çatışmalardan etkilenen insanlara sarılarak destek verme amacı taşıyordu. Polis, sloganın Hamas tarafından kullanıldığını belirterek etkinliği yasaklamıştı. Mahkeme ise böyle bir yasak için kamu güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit bulunması gerektiğini, söz konusu ifadenin ise suç teşkil etmediğini ve destek amaçlı olduğunu belirtti.

Gösteri organizatörleri, kararı önemli bulduklarını, benzer etkinlikleri düzenlemeye devam etmeyi planladıklarını ifade etti.