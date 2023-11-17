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Berlin'deki Bellevue Sarayı'nın bahçesinde bomba bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bellevue Sarayı'nın bahçesinde yapılan inşaat çalışması sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Bomba, polis tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.