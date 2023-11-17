Berlin'deki Bellevue Sarayı'nın bahçesinde bomba bulundu
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bellevue Sarayı'nın bahçesinde yapılan inşaat çalışması sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Bomba, polis tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bellevue Sarayı'nın bahçesinde yapılan inşaat çalışmasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombaya rastlandı.
Alman basınındaki haberlere göre, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba sarayın bahçesinde sabah saatlerinde inşaat çalışmaları sırasında bulundu.
Polisin güvenlik tedbirlerini almasının ardından bomba kontrollü şekilde patlatıldı.
Bellevue Sarayı, Almanya Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu olarak kullanılıyor.
Kaynak: AA / Dünya