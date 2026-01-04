ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı Berlin'de Protesto Edildi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun gözaltına alınması protesto edildi.

Berlin'in tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan göstericiler, Almanya hükümeti ve Birleşmiş Milletler'den askeri müdahaleyi kınamalarını ve ABD tarafından gözaltına alınan Maduro'nun serbest bırakılması için girişimde bulunmalarını talep etti. Gösteride ağırlıklı olarak sol görüşlü grupların pankartları dikkat çekti. Gösteride "Venezuela'dan elini çek" ve "Venezuela'ya karşı savaşı durdurun" sloganları atıldı.

Göstericilerden bazıları, "Başkasının ülkesini işgal edip, devlet başkanını kaçırıp kendi mahkemelerinde yargılamasını kabul edemem diyerek" tepki gösterirken bir başka gösterici ise, "ABD'nin diğer devletlere yönelik şiddetinin karşısındayım" ifadelerini kullandı.