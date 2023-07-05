Berlin'de İsrail'in Cenin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın ve saldırılar protesto edildi. Filistinlilerin katıldığı gösteride İsrail'e karşı sloganlar atıldı ve Filistin bayrakları taşındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın ve saldırılar protesto edildi.

Filisin Ulusal Eylem Komitesi'nin, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Potsdamer Meydanı'nda düzenlediği gösteriye çok sayıda Filistinli katıldı.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Cenin'e yönelik saldırganlığı durdurun", "Filistin'e özgürlük" ve "Filistinli çocukların yaşama hakkı var" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteriyi organize edenlerden Maanes Al Abyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada, Filistin halkıyla özellikle de Cenin'deki mülteci kamplarında bulunanlarla dayanışma göstermek için toplandıklarını söyledi.

İsrail ordusunun Cenin'e yönelik saldırılarında 12 kişinin öldüğüne ve çok sayıda kişinin yaralandığına işaret eden Abyad, "Filistin'deki insanlar yalnız değildir. Filistinliler haklarını geri alana kadar tüm halk ve barış isteyen herkes onların arkasındadır." dedi.

Abyad, dünya kamuoyunun sadece durumu izlediğini, dünya kamuoyundan İsrail ordusunun yaptıkların kınamasını istedi.

Gösteriye katılan Ahmed Muhaisen de dünya kamuoyu, Birleşmiş Milletler (BM), Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail saldırganlığını durdurmak için bir şeyler yapmalarını isteyerek, "Alman hükümetinden, partilerden, Almanya Başbakanı'ndan adalet için Filistinlilerin yanında durmalarını talep ediyoruz. Her gün Filistinliler ölüyor. Mülteci kamplarına Apache helikopterleriyle ateş ediliyor." ifadelerini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sona erdi.

İsrail'den Cenin'e baskın

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.