Berlin'de İnşaat Halindeki Binada Yangın

Berlin'de İnşaat Halindeki Binada Yangın
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Almanya'nın Berlin kentinde inşaat halindeki bir binanın çatı katında çıkan yangına 100'den fazla itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında gaz tüplerinden kaynaklandığı düşünülen patlama sesleri duyuldu.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de inşaat halindeki bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel merkez binasına 250 metre mesafede bulunan inşaat halindeki binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına 100'den fazla itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu bildirildi.

Yangın sırasında üç kez duyulan büyük patlama sesinin inşaatta kullanılan gaz tüplerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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