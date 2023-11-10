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Berlin'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar protesto edildi. Birleşik Filistin Ulusal Komitesi ve Yahudilerin Sesi adlı dernek tarafından düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden göstericiler, 'Yaşasın Filistin', 'Filistin'e özgürlük', 'Alman medyası yalan söylüyor, sizi kandırmalarına izin vermeyin' şeklinde slogan attı. Göstericiler, 'Gazze ile dayanışma zamanı' yazan dövizler ile Filistin bayrakları taşıdı.