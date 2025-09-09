Berlin'de Gazze Protestosu: 'Soykırımı Durdurun'

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın başkenti Berlin'de, 13 Eylül Cumartesi günü Brandenburger Tor önünde aralarında politikacıların, sanatçıların ve bilim insanlarının da bulunduğu bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için eylem yapacak.

"Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganıyla düzenlenecek protestoya, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) partisinin kurucusu Sahra Wagenknecht, 90 yaşındaki oyuncu Dieter Hallervorden ile ünlü rapçi Massiv'in yanı sıra Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters da uzaktan bağlanarak katılacak.

Gösteride Almanya'nın Ukrayna ve Orta Doğu politikaları da eleştirilecek. Eylemin, aynı zamanda silahlanmaya karşı çağrı yapmak ve "Barış yerine silahlanmaya hayır" mesajı vermek amacıyla organize edildiği bildirildi.