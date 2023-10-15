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Berlin'de Filistinlilerle Dayanışma Gösterisine İzin Verilmedi

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan yaklaşık bin kişinin, Filistinlilerle dayanışma gösterisi yapmasına izin verilmedi. Potsdamer Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, Filistinlilerle dayanışma gösteri yapmak istedi. Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. Bu arada göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.