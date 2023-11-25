Berlin'de Filistin ile Dayanışma Yürüyüşü Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşüne katılanlar, İsrail'in saldırılarında Filistin'de öldürülenlere dikkati çekti.

Berlin'deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesince, şehir merkezinde Anhalter Bahnhof Meydanı'ndan başlayarak Berlin Katedrali'ne kadar düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride, üzerinde "Sessizlik şiddettir", "Özgür Filistin", "Ateşkes şimdi", "Var ol, diren, dön", "İşgalci terörü durdur" yazan pankart ve dövizler taşındı.

Göstericiler "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

İsrail'in bombalaması sonucu Filistin'de hayatını kaybedenlere işaret edilen gösteride, bir kadın, gelinliğinin arkasına iliştirilmiş, üzerinde Filistin'de öldürenlerin isim ve yaşlarının yazılı olduğu uzun bir kumaş taşıdı. Gösteride, İsrail saldırılarında öldürülen çocuklara da dikkati çekmek için ipe asılı çocuk giysileri taşındı.

Gösteriye katılan Angela Ditzkis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki göstererek, "Neye inanırlarsa inansınlar insanların ölmelerini istemiyorum. İnsanların bu şekilde bombalanması ve kırılması doğru değil. Çok kötü görüntüler izledim. Bu olmamalı. Özellikle Almanya'da kimsenin bir şey söylememesini çok korkunç buluyorum. Bu yüzden buna katılıyorum." dedi.

Hanna Hoffmann da Filistin'e destek olmak için yürüyüşe katıldığını belirtti.