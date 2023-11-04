Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla bir araya geldi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Alexander Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Potsdamer Platz metro istasyonuna yürüdü.

Filistin bayrakları ile üzerinde " Gazze'deki soykırımı durdurun", "İşgalci teröre son verin", "Ateşkes şimdi" ve " Gazze'ye özgürlük" yazan dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", Biz buradayız çünkü vatanımızı gasp ediyorlar", "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor" şeklinde sloganlar attı.

Polis, gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinin İsrail ve Filistin'e yönelik politikaları eleştirildi.

Gösteriye katılan Javier Mola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'e destek göstermek için eyleme katıldığını belirterek, "Çünkü şu an yaşananlar adil değil. Çok sayıda insan öldürülüyor. Desteğimizi göstermek için Avrupalılar olarak burada durmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'nın şu an yaptığı adil değil." dedi.

Soy ismini vermek istemeyen ve daha önce 2,5 yıl Batı Şeria'da yaşayan Alman vatandaşı Karl da Gazze'deki durumun çok zor olduğunu belirterek, "Dün akşam Gazze Şeridi'nde 9 binin üzerinde insanın öldüğü haberini aldım. Bunların içinde binlerce çocuk var. Bunun bugün 10 bini aşacağını sanıyorum çünkü savaş devam ediyor. Sadece Gazze Şeridi'nde değil, şu anda arka planda kalan Batı Şeria'yı da görmemiz lazım. 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından öldürülen insanların sayısı, bu yıl 7 Ekim öncesinde öldürülen insan sayısından daha fazla." ifadesini kullandı.

Öte yandan Berlin polisi gösteriye 9 bin kişinin katıldığını ifade ederken, gösteriyi düzenleyenler bu sayının 40 binin üzerinde olduğunu bildirdi.